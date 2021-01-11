محافظ قنا يناقش مقترحات ومشاكل المناطق الصناعية مع المستثمرين

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اللقاء الشهري مع المستثمرين بالمحافظة لمتابعة كافة المشكلات التي تواجههم والعمل علي حلها وذلك بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل.





حضر اللقاء حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومسئولو ملف الصناعة والاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمحافظة.





استمع الداودي، من المستثمرين وأصحاب المصانع إلى عدد من الشكاوى والحلول المقترحة الخاصة بها والتي وجه مسئولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في أسرع وقت ممكن.





وأكد الداودي، أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري.





جدير بالذكر أنه تم تخصيص ٣ مليارات جنيه من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق للمنطقتين الصناعتين في قفط وهو بنجع حمادي لخدمة المشروعات الاستثمارية القائمة و الجديدة والتي ستشمل" توصيل الغاز الطبيعي- مياه الشرب النقية - الصرف الصحي- الاتصالات- الكهرباء" بما يساهم في التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية وتنويع الصناعات القائمة في كل منطقة صناعية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل لهم.





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