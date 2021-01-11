وزيرة الصحة: انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا أوصت بوضع جميع حالات الإصابة على أجهزة تنفس.





ونوهت بأن الأوضاع مستقرة فى مستشفيات العزل فيما يخص توافر أنابيب الأكسجين، موضحة أن هناك 21% انخفاضًا في الإصابات، وأن تردد حالات الاشتباه على المستشفيات قل بنسبة 15%، وحجز الحالات في الرعاية المركزة قل بنسبة 8% متوسطًا، والشفاء 5% ارتفاعًا.





وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "أون إي"، أن آخر 10 أيام شهدت انخفاضا ملحوظا في متوسط الحالات، والـ 3 أيام الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا، مؤكدة "مصر من أقل دول العالم في وفيات الأمراض المزمنة بسبب كورونا".





وتابعت "كان هناك تحديات في الفترة الأخيرة، ومشكلة نقص الأكسجين رصدت في آخر 3 أسابيع في العالم كله لأن كل الحالات الداخلي توضع على الأكسجين لتحسين حالتها".



