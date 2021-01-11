ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:49 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
Advertisements
حمزة شعيب
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن بروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا أوصت بوضع جميع حالات الإصابة على أجهزة تنفس.

ونوهت بأن الأوضاع مستقرة فى مستشفيات العزل فيما يخص توافر أنابيب الأكسجين، موضحة أن هناك 21% انخفاضًا في الإصابات، وأن تردد حالات الاشتباه على المستشفيات قل بنسبة 15%، وحجز الحالات في الرعاية المركزة قل بنسبة 8% متوسطًا، والشفاء 5% ارتفاعًا. 

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "أون إي"، أن آخر 10 أيام شهدت انخفاضا ملحوظا في متوسط الحالات، والـ 3 أيام الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا، مؤكدة "مصر من أقل دول العالم في وفيات الأمراض المزمنة بسبب كورونا".

وتابعت "كان هناك تحديات في الفترة الأخيرة، ومشكلة نقص الأكسجين رصدت في آخر 3 أسابيع في العالم كله لأن كل الحالات الداخلي توضع على الأكسجين لتحسين حالتها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد انتشارها.. برلماني يحذر المواطنين من أدوية كورونا بالسوشيال ميديا

برلماني: الصحة وفرت أعدادا كبيرة من أنابيب الأكسجين لمواجهة الأزمات

الصحة تعلن متابعتها لحالات العزل المنزلي.. نواب: المبادرة جاءت في التوقيت المناسب وبتوجيهات الرئيس.. تهدف لإنقاذ الحالات الحرجة.. وتعمل على تقليل الضغط عن المستشفيات

21 % انخفاضا في الإصابات بـ كورونا.. بالأرقام بشرى سارة من وزيرة الصحة

وزيرة الصحة عن نقص الأكسجين في المستشفيات: الشبورة السبب.. والأزمة عالمية

وزيرة الصحة: وفيات الموجة الثانية من كورونا أقل 50% من الموجة الأولى

ترشيحاتنا

9 مارس.. رامز جلال ومالك إم بي سي مصر أمام محكمة الجنح الاقتصادية

تعاقد جديد.. وزيرة الصحة تزف بشرى حول لقاح استرازينيكا لعلاج كورونا

بيراميدز يتصدر تويتر بعد التعادل أمام وادي دجلة

هالة زايد تعلن أرقاما مبشرة حول معدلات الإصابات والوفيات والشفاء من كورونا

وزير التعليم العالى: تخصيص 5.8 مليار جنيه لبنية تحتية جديدة للجامعات الحكومية

إصابة أمير مرتضى منصور بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور