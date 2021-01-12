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أخبار العالم

بإطلالة كاجوال.. روان بن حسين تستعرض جمالها على إنستجرام

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:31 ص
روان بن حسين
روان بن حسين
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محمد بدران
نشرت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، صورا جديدة لها، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت روان بن حسين، بإطلالة كاجوال مرتديه توب ستان وبنطال جلد انيق باللون البني الذى يبرز رشاقتها، كما رفعت شعرها البني  للخلف بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روان بن حسين في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال انوثتها. 

وعلقت روان علي الصورة قائلة "صباحوووووو كيف حالكم؟ ما اصدّق الجو شلون وااايد بارد هالايام في دبي! واخيرا اقدر البس ملابسي الشتويه.. مع اني احب الشتاء بس للأمانة اشتقت للصيف"

يذكر أن الكويتية روان بن حسين من مواليد 30 ديسمبر 1996 من أب كويتي وأم أردنية، تحمل الجنسية الكويتية وديانتها الإسلام وبرجها الفلكي برج الجدي، وتقيم حاليًا بالإمارات، تزوجت من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف وأنجبت منه بنت فقط تدعى لونا، انتهى زواجها بالطلاق.

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