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رياضة

استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:19 ص
د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف علي التجهيزات النهائية بالصالة استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من (١٣-٣١) يناير الجاري.

وشملت جولة الوزير داخل الصالة أرض الملعب والمدرجات والقاعات وغرف خلع الملابس ومواقع التدريب والتي تم تصميمها وتنفيذها وفق المعايير الدولية.‬

واطمأن وزير الشباب والرياضة على الاستعدادات القصوى المتخذة بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية والتي ستستضيف منافسات مونديال العالم لليد بجانب الصالات المغطاة ب "استاد القاهرة، برج العرب، 6 أكتوبر" ، مشيرا الي الطفرة الرياضية العملاقة التي تشهدها مصر في الآونة الراهنة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

‎وتتسع صالة العاصمة الإدارية لنحو 7500 متفرج و تم تاسيسها ضمن مشروعات المدينه الرياضية في العاصمة الإدارية ، وتستضيف الصالة مباريات المجموعتين الثانية " أسبانيا وتونس والبرازيل بولندا" والسادسة "البرتغال والجزائر وايسلندا والمغرب".

‎يشار إلى أن بطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021، هي البطولة الأكبر في العالم حيث يشارك فيها ٣٢ منتخبا.
استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة
استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة
استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة
استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة
استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة
استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة
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