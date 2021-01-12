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فن

عبد الوهاب وسنية وبهيرة ونوفا.. تعرف على أجور أبطال "لن أعيش في جلباب أبي"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:19 م
لن اعيش في جلباب
لن اعيش في جلباب أبي
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شروق ابراهيم
حل أبطال مسلسل " لن أعيش في جلباب أبي" ضيوفا على الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج " صاحبة السعادة" للكشف عن كواليس المسلسل بعد مرور 26 عاما على عرضه وتحقيقه نجاحات وتصدره التريند. 

كشف الفنان محمد رياض، أنه تقاضى أجرا عن دور عبد الوهاب يبلغ 6 آلاف ونصف ، أما ناهد رشدي التي جسدت دور سنية حصلت على أعلى أجر بين ابناء عبد الغفور البرعي وهو 8 آلاف جنيه، ووفاء صادق تقاضت 7 الاف أما منال سلامة 4 آلاف ونصف. 

أما المؤلف مصطفى محرم كان يحصد 3 آلاف عن الحلقة الواحدة، معلقا :" أنا الأغلى لأني جاي من السينما". 

قال رياض:" دورى في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" جاء بعد اختيار المخرجين أحمد توفيق ورباب حسين، وروحت جرى طبعا، ومكنش الورق كله جاهز ولكن الدور كان حلو بس انا كنت طماع شوية وكنت عاوز مشاهد أكتر وأستاذ مصطفى محرم ظبط كل حاجة في الورق".

وأوضح: "كانت فيه حاجات ناقصة وأستاذ مصطفى محرم كملها خاصة مشهد المواجهة بينى وبين والدى اللى هو نور الشريف، لأن الشخصية كانت معقدة وأستاذ أحمد توفيق كان عاوزنى أعملها بطريقته ولكن كانت صعبة وكان بيقولى اعملها زى ما بقولك يا "قبقاب"، وفى الآخر أقنعته بإنى أعملها بطريقتي".

وتدور أحداث المسلسل حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعي "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه في الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذي سعي لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذي تعمد إذلاله وإهانته.

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