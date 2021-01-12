محمد رياض: دوري في "لن أعيش في جلباب أبي" كان شخصية معقدة

حل الفنان محمد رياض ضيفا علي الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة دي إم سي، للحديث عن ذكريات مسلسل عبد الغفور البرعي.





وقال رياض:" دورى في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" جاء بعد اختيار المخرجين أحمد توفيق ورباب حسين، وروحت جرى طبعا، ومكنش الورق كله جاهز ولكن الدور كان حلو بس انا كنت طماع شوية وكنت عاوز مشاهد أكتر وأستاذ مصطفى محرم ظبط كل حاجة في الورق.





وأوضح: "كانت فيه حاجات ناقصة واستاذ مصطفى محرم كملها خاصة مشهد المواجهة بينى وبين والدى اللى هو نور الشريف، لأن الشخصية كانت معقدة وأستاذ أحمد توفيق كان عاوزنى أعملها بطريقته ولكن كانت صعبة وكان بيقولى اعملها زى ما بقولك يا "قبقاب"، وفى الآخر أقنعته بإنى أعملها بطريقتي.



