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توك شو

محمد رياض: دوري في "لن أعيش في جلباب أبي" كان شخصية معقدة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:09 ص
محمد رياض
محمد رياض
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حمزة شعيب
حل الفنان محمد رياض ضيفا علي الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة دي إم سي، للحديث عن ذكريات مسلسل عبد الغفور البرعي.

وقال رياض:" دورى في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" جاء بعد اختيار المخرجين أحمد توفيق ورباب حسين، وروحت جرى طبعا، ومكنش الورق كله جاهز ولكن الدور كان حلو بس انا كنت طماع شوية وكنت عاوز مشاهد أكتر وأستاذ مصطفى محرم ظبط كل حاجة في الورق.

وأوضح: "كانت فيه حاجات ناقصة واستاذ مصطفى محرم كملها خاصة مشهد المواجهة بينى وبين والدى اللى هو نور الشريف، لأن الشخصية كانت معقدة وأستاذ أحمد توفيق كان عاوزنى أعملها بطريقته ولكن كانت صعبة وكان بيقولى اعملها زى ما بقولك يا "قبقاب"، وفى الآخر أقنعته بإنى أعملها بطريقتي.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة الصعود من القاع إلى القمة، فيبدأ عبد الغفور البرعي "نور الشريف" حياته من وكالة الحاج إبراهيم سردينه "عبد الرحمن أبو زهرة" أحد كبار التجار بوكالة البلح، ويتمكن باجتهاده وأمانته من الفوز بثقة الحاج سردينة، ولكنه في الوقت نفسه أثار ضده أحقاد مرسى "خليل مرسى" كبير العمال الذي سعي لإفساد العلاقة بين عبد الغفور، ومحفوظ "مصطفى متولى" الابن الوحيد للحاج سردينة الذي تعمد إذلاله وإهانته.
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