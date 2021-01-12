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حوادث

مصرع عروسين صعقا بسبب سخان كهربائي في ثالث أيام زواجهما بالمحلة الكبرى

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:08 م
صدى البلد
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احمد علي
شهدت عزبة راغب التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، واقعة مأساوية حيث لقى عروسين مصرعهما عقب زفافهم بثلاث ايام صعقا بالكهرباء .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى، بمصرع محمد محمود سلامة " العريس "، خلود محمد واصل " العروسة " صعقا أثناء أستحمامهم بالسخان الكهربائى .

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحقيق فى الواقعة، أن عروسين وزفافهم منذ ثلاث أيام فقط وتم أكتشاف الواقعة عندما حاول أسرهم التواصل مع العروسين عن طريق الهاتف ولم يجيبوا فقاموا بكسر باب الشقة وجدوهم جثث هامدة .

وتم نقل الجثتين إلى المستشفى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليهما وكشف ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم لعرضه على النيابة واستكمال باقى التحقيقات .
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