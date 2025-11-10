مندوبو المرشحين وأجهزة اللاب توب تسهل الوصول للجان في إمبابة والوراق

شهدت لجان منطقة إمبابة والوراق اليوم انتشارًا لظاهرة الاستعلام عن رقم اللجنة ومكان التصويت، حيث قام عدد من مندوبي المرشحين بالجلوس أمام أجهزة اللاب توب لاستقبال الناخبين والتحقق من بطاقات الرقم القومي لتحديد مقراتهم الانتخابية، في خطوة تهدف لتسهيل إجراءات التصويت وتيسير وصول المواطنين إلى لجانهم.

وشهدت هذه النقاط تكدسًا كبيرًا وطوابير طويلة أمام أجهزة اللاب توب والمندوبين، نظرًا للإقبال الكثيف من الناخبين الراغبين في معرفة مواقع لجانهم الانتخابية بسرعة ودون مشقة .

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».