اشتغلت وعمري 9 سنوات .. فريدة الشوباشي تعلن ترشحها لمنصب وكيل مجلس النواب

أعلنت الكاتب فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب الحالي، مؤكده انه لديها الامكانيات والقدرات للفوز بهذا المنصب.





وأضافت انه :"انا بشتغل من وانا عندي ٩ سنوات، واحب اكسب لقمة عيشي بعرقي، وبكسب لقمتي بشرف ومن غير لي حاجة غلط".

وتابعت انه :"الرئيس عبد الفتاح السيسي نصر المرأة المصرية وارجع لها حقها ودائما ما يقف مع المرأة، واتقدم الترشح لوكيل المجلس".





فيما قدم المستشار حنفي الجبالي، رئيس لمجلس النواب الحالي ٢٠٢١، التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية على جهدهم في إنجاح العملية الانتخابية في ظل ظروف صعبة وجائحة كورونا.





قال الجبالي، في كلمه له عقب اختياره رئيسا لمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"تحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة وشهدائهم لما لذلوه في إنجاح العملية الانتخابية".





وتابع المستشار، أنه سنبذل جهدنا لتحقيق ما يصبوا اليه الوطن في هذه المرحلة، والتي تشهد إصلاحات في جميع المجالات، لافتا الي انه لا نبتغي الا المصلحة العامة واختلاف الرأي سبيلا لتحقيق افضل السبل.



