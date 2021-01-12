ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اشتغلت وعمري 9 سنوات .. فريدة الشوباشي تعلن ترشحها لمنصب وكيل مجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:03 م
فريدة الشوباشي عضو
فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب
Advertisements
عادل نصار
أعلنت الكاتب فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس النواب الحالي، مؤكده انه لديها الامكانيات والقدرات للفوز بهذا المنصب. 

وأضافت انه :"انا بشتغل من وانا عندي ٩ سنوات، واحب اكسب لقمة عيشي بعرقي، وبكسب لقمتي بشرف ومن غير لي حاجة غلط". 
وتابعت انه :"الرئيس عبد الفتاح السيسي نصر المرأة المصرية وارجع لها حقها ودائما ما يقف مع المرأة، واتقدم الترشح لوكيل المجلس". 

فيما قدم المستشار حنفي الجبالي، رئيس لمجلس النواب الحالي ٢٠٢١، التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية على جهدهم في إنجاح العملية الانتخابية في ظل ظروف صعبة وجائحة كورونا. 

قال الجبالي، في كلمه له عقب اختياره رئيسا لمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"تحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة وشهدائهم لما لذلوه في إنجاح العملية الانتخابية".  

وتابع المستشار، أنه سنبذل جهدنا لتحقيق ما يصبوا اليه الوطن في هذه المرحلة، والتي تشهد إصلاحات في جميع المجالات، لافتا الي انه لا نبتغي الا المصلحة العامة واختلاف الرأي سبيلا لتحقيق افضل السبل.

وأضاف رئيس مجلس النواب، انه :"تحية وتقدير للاطقم الطبية التي تبذل جهودا وطنية مضنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، متابعا انه سنسعي لتحقيق امال المواطنين في التنمية وتحسين سبل معيشتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أمين عام البرلمان: فريدة الشوباشي رئيسًا للجلسة الافتتاحية حتى الآن.. وننتظر قائمة المعينين

فريدة الشوباشي: السيسي أعاد للمرأة المصرية كرامتها

الشوباشي تشيد بنجاح الدولة المصرية في إجراء الانتخابات في ظل كورونا

أعضاء مجلس النواب يختارون رئيس البرلمان الجديد.. فيديو

فريدة الشوباشي تنتخب رئيس مجلس النواب.. فيديو

أعضاء البرلمان يدلون بأصواتهم في انتخاب رئيس مجلس النواب

ترشيحاتنا

تراجع كبير في أسعار الذهب مع ختام تعاملات اليوم.. تفاصيل

المستشار حنفي جبالي يهنئ محمد أبو العينين بعد فوزه بمقعد وكيل مجلس النواب

القيمة الغذائية للكوارع.. فوائد متعددة

مايك بنس: وقتنا قارب على الانتهاء.. وإدارة بايدن تحل مكاننا

مدرب الأهلي الأسبق يقترب من التدريب في الدوري الإسباني

مصدر أمني ينفي قيام الأمن بإزالة سور نادي الزمالك النهري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما علاقة بكتيريا الفم بأمراض القلب؟.. دراسة تجيب

شاهد.. بورشه باناميرا الجديدة موديل 2021.. صور

مقارنة بين شيري تيجو 3 وشقيقتها الكبرى 7.. الأسعار و المواصفات | صور