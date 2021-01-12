ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زعيم الديمقراطيين في الكونجرس: لا يجب أن يستمر ترامب ليوم آخر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:13 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
دعا زعيم الديمقراطيين (الأقلية) في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر اليوم  السلطات إلى إضافة مثيري الشغب في الكابيتول إلى قائمة حظر الطيران لمنع المزيد من الاشتباكات في حفل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير وفي الفترة التي تسبقه.

قال العضو الديمقراطي من نيويورك في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء إنه تحدث مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي و "طرح قضية" عدم السفر ".

ويطالب شومر الفيدراليين بوضع الأفراد الذين اقتحموا مبنى الكابيتول قبل أيام، خلال تمرد حرض عليه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على قائمة إدارة أمن النقل (TSA)" من أجل احتواء "تهديدات مستقبلية محتملة". عند تنصيب بايدن.

وقال شومر إن ما قاله ترامب اليوم يظهر سوء طباعه وأخلاقه، وأنه لا يجب أن يستمر في الرئاسة يومًا واحدًا آخر، وعليه أن يستقيل.

وطالب شومر المشرعين بالاجتماع والتصويت على إقالة ترامب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أمريكا الآن .. زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعو لعزل ترامب

عزل ترامب.. أحداث الكابيتول تطيح بـ الرئيس الأمريكي .. الدعوات المناهضة تزداد في الكونجرس والاقالة مطلب ديمقراطي

ترودو يفتح النار على ترامب: حرض على اقتحام الكونجرس

القادم أسوأ.. مفاجأة دموية يجهزها أنصار ترامب لـ بايدن يوم تنصيبه

بعد أحداث الشغب.. تطهير مبنى الكابيتول الأمريكي استعدادا ليوم تنصيب بايدن

حدث تاريخي.. ترامب قد يصبح أول رئيس أمريكي يتم عزله مرتين

ترشيحاتنا

رسائل المستشار حنفي جبالي بعد تقلده رئاسة مجلس النواب الجديد

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يكشف معلومات مهمة حول الاستحمام.. دراسة توضح علامتين لنقص الأوكسجين في الجسم

انهيار بيومي فؤاد خلال تشييع جثمان والده.. صور وفيديو

مصرع عروسين صعقا بسبب سخان كهربائي في ثالث أيام زواجهما بالمحلة الكبرى

إصابة تريزيجيه بـ فيروس كورونا

صندوق تحيا مصر: جمعنا 160 مليون جنيه لتطعيم غير القادرين ضد كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعافيها من كورونا.. أجرأ إطلالات يسرا خلال الفترة الأخيرة.. شاهد

الشتاء وجفاف البشرة.. وصفات منزلية بسيطة لعلاجها

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يكشف معلومات مهمة حول الاستحمام.. دراسة توضح علامتين لنقص الأوكسجين في الجسم