زعيم الديمقراطيين في الكونجرس: لا يجب أن يستمر ترامب ليوم آخر

دعا زعيم الديمقراطيين (الأقلية) في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر اليوم السلطات إلى إضافة مثيري الشغب في الكابيتول إلى قائمة حظر الطيران لمنع المزيد من الاشتباكات في حفل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير وفي الفترة التي تسبقه.





قال العضو الديمقراطي من نيويورك في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء إنه تحدث مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي و "طرح قضية" عدم السفر ".





ويطالب شومر الفيدراليين بوضع الأفراد الذين اقتحموا مبنى الكابيتول قبل أيام، خلال تمرد حرض عليه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، على قائمة إدارة أمن النقل (TSA)" من أجل احتواء "تهديدات مستقبلية محتملة". عند تنصيب بايدن.





وقال شومر إن ما قاله ترامب اليوم يظهر سوء طباعه وأخلاقه، وأنه لا يجب أن يستمر في الرئاسة يومًا واحدًا آخر، وعليه أن يستقيل.





وطالب شومر المشرعين بالاجتماع والتصويت على إقالة ترامب.