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رياضة

شوط أول سلبي بين ميلان وتورينو في كأس إيطاليا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 10:51 م
ميلان
ميلان
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القسم الرياضي
انتهى الشوط الأول من مباراة ميلان وتورينو بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بين الفريقين على أرضية ملعب سان سيرو في إطار فعاليات دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وسادت خلال الشوط الأول حالة من الاستحواذ غير المؤثر لصالح ميلان، لكن تورينو عاد إلى خطورته بداية من الدقيقة 35 في جولة من المحاولات لكلا الفريقين دون خطورة. 

ويأتي ميلان إلى مباراة الكأس أمام تورينو، بعد فوزه في ثمانية مباريات من آخر 11 مباراة في جميع المسابقات، بما في ذلك الخسارة الوحيدة التي منى بها مؤخرًا على يد يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف في الكالتشيو، لكنه ظل متصدرًا لجدول الدوري الإيطالي حتى هذه المرحلة.

وستكون هذه المباراة فرصة لفريق تورينو الذي خسر المباراة السابقة أمام ميلان في الدوري، لرد الاعتبار وتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الكأس، ولم يكن تورينو في أفضل حالاته هذا الموسم، بعد أن فاز مرة واحدة فقط خلال 17 مباراة منذ بداية مشواره.

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