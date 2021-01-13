نستطيع هزيمة الوباء.. أخصائي فيروسات: تحورات كورونا قللت من فعالية لقاحي فايزر وموديرنا.. فيديو

قال الدكتور إسلام حسين أخصائي الفيروسات في جامعة بوسطن إن فيروس كورونا الأساسي الذي ظهر في بداية العام الماضي كانت سلالته معروفة، مشيرًا إلى أن الموجة الأولى منه بها أوجه تشابه واختلافات مع الموجة الثانية.





وأضاف حسين، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "من مصر" عبر فضائية cbc، أن شركة فايزر- صاحبة أحد أهم اللقاحات التى خرجت للناس- عملت على الأجسام المضادة التى يحفزها اللقاح.





وتابع اخصائي الفيروسات في بوسطن أننا نستطيع هزيمة الفيروس وهو شيء مبشر، ولكن لا يجب أن ننسى أن الفيروس المتحور له طفرات جديدة.



