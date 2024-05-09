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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: اندلاع حريق في بلدة شلومي بعد إطلاق صواريخ من لبنان

شمال إسرائيل
شمال إسرائيل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس إنه تم إطلاق عدة صواريخ من لبنان على مناطق مختلفة في شمال إسرائيل في الساعة الماضية، مما أدى إلى نشوب حريق في إحدى الغارات في بلدة شلومي الحدودية.

ويتواجد رجال الإطفاء في مكان الحادث ويعملون على إخماد الحريق، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي هذه الأثناء، قال جيش الاحتلال إن طائرات مقاتلة إسرائيلية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين نحو إسرائيل من لبنان فوق المجال الجوي اللبناني.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت أيضًا مبنى يستخدمه حزب الله في عيتا الشعب بجنوب لبنان قبل فترة قصيرة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اندلاع حريق في بلدة شلومي إطلاق صواريخ من لبنان المجال الجوي اللبناني

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