خاف ينزل البحر.. عزت العلايلي يروي موقفاً كوميدياً جَمَعَهُ بـ محمد سعد في الطريق إلى إيلات

كشف الفنان عزت العلايلي، كواليس فيلم الطريق إلى إيلات، قائلاً: "المخرجة إنعام محمد علي تحملت مسؤولية إخراج فيلم الطريق إلى إيلات وكان لديها وعي كبير بهذه الخطوة لأن الفيلم يتحدث عن موضوع وقصة حقيقة ومو ضوع تاريخي سياسي عسكري".





وقال عزت العلايلي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": " المخرجة وضعت بُعدًا دراميًا يقضي على الملل طوال فيلم الطريق إلى إيلات ".





وأضاف عزت العلايلي: " في أحد مشاهد الفيلم جالي الفنان محمد سعد وقال لي: «إحنا هننزل البحر فعلاً» ورديت عليه بالإيجاب، ومحمد سعد لبس بدلة الغطس وكان خايف ينزل البحر".





وتابع عزت العلايلي: "الواحد كان شايل مسئولية رهيبة لإيصال تجربة الشخصيات الحقيقية المنفذة لعملية تفجير المدمرة إيلات للمشاهدين"، مضيفاً: "المجموعة الحقيقية المنفذة للعملية حضرت أول يوم تصوير".



