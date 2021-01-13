ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خاف ينزل البحر.. عزت العلايلي يروي موقفاً كوميدياً جَمَعَهُ بـ محمد سعد في الطريق إلى إيلات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:21 ص
عزت العلايلي
عزت العلايلي
Advertisements
هاني حسين
كشف الفنان عزت العلايلي، كواليس فيلم الطريق إلى إيلات، قائلاً: "المخرجة إنعام محمد علي تحملت مسؤولية إخراج فيلم الطريق إلى إيلات وكان لديها وعي كبير بهذه الخطوة لأن الفيلم يتحدث عن موضوع وقصة حقيقة وموضوع تاريخي سياسي عسكري".

وقال عزت العلايلي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "المخرجة وضعت بُعدًا دراميًا يقضي على الملل طوال فيلم الطريق إلى إيلات".

وأضاف عزت العلايلي: "في أحد مشاهد الفيلم جالي الفنان محمد سعد وقال لي: «إحنا هننزل البحر فعلاً» ورديت عليه بالإيجاب، ومحمد سعد لبس بدلة الغطس وكان خايف ينزل البحر".

وتابع عزت العلايلي: "الواحد كان شايل مسئولية رهيبة لإيصال تجربة الشخصيات الحقيقية المنفذة لعملية تفجير المدمرة إيلات للمشاهدين"، مضيفاً: "المجموعة الحقيقية المنفذة للعملية حضرت أول يوم تصوير".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عزت العلايلي: عرضت رشوة على رجل فلاح أثناء تصوير فيلم السقا مات

عزت العلايلي لـ إيناس الدغيدي: هو انتوا ستات

عزت العلايلي يقدم موسما جديدا من مسرحية "أهلا يا بكوات"

الاستعدادات النهائية لحفل ختام مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط

رقصة إيناس وكلمة صلاح عبدالله.. لحظة تكريم النجوم بمهرجان الإسكندرية

عزت العلايلي: تجربة "تراب الماس" أعجبتني.. وأتمنى تكرارها

ترشيحاتنا

بقرة بـ5 أرجل تتحول إلى مزار للعبادة في تايلاند .. صور

فاروق جعفر: مصطفى محمد على أعتاب سانت إيتيان الفرنسي

أحمد ياسر ريان يتعادل لسيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب

المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين وكيلين لمجلس النواب

الصحة تعلن تعليمات مهمة للمصابين بفيروس كورونا فى العزل المنزلي

4 فوائد لـ خل التفاح.. البشرة والدوالى الأبرز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة سقوط طفل بين صخرتين في السعودية ونجاته بأعجوبة.. فيديو

شاهد.. أول صور تشويقية للسيارة هيونداي كونا N عالية الأداء

وصفة لعلاج الحواجب الخفيفة ومقدمة الشعر