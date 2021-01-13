بحبك أنت.. مصطفى بسيط يشارك متابعيه بصورة جديدة

نشر الفنان مصطفى بسيط، صورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق مصطفى بسيط ، على الصورة: "بحبك أنت".

ويشارك الفنان مصطفي بسيط، نجوم مسرح مصر في الموسم الأخير بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من نجوم المسرح علي ربيع ، محمد انور ، شيماء سيف، حمدي المرغني و اوس اوس .



يشار إلى أن الفنان مصطفى بسيط -نجم فريق مسرح مصر- اجتاح مؤخرا مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد زفاف شقيقه أحمد، على شقيقة الفنان مصطفى خاطر، بحضور اقتصر على المعارف والأصدقاء.



