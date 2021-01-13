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فن

بحبك أنت.. مصطفى بسيط يشارك متابعيه بصورة جديدة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:02 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان مصطفى بسيط، صورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلق مصطفى بسيط، على الصورة: "بحبك أنت". 

ويشارك الفنان مصطفي بسيط، نجوم مسرح مصر في الموسم الأخير بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من نجوم المسرح علي ربيع ، محمد انور ، شيماء سيف، حمدي المرغني و اوس اوس .

يشار إلى أن الفنان مصطفى بسيط -نجم فريق مسرح مصر- اجتاح مؤخرا مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد زفاف شقيقه أحمد، على شقيقة الفنان مصطفى خاطر، بحضور اقتصر على المعارف والأصدقاء. 

وتصدر اسم مصطفى بسيط، قائمة التريند في جوجل مصر، وانتشرت صور حفل الزفاف بشكل مكثف بين النشطاء على السوشيال ميديا، الذين حرصوا على تهنئة العروسين.



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