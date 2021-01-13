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فن

أداؤك ياخد العقل.. نجلاء بدر تشارك جمهورها بـ صور من مسلسل لؤلؤ

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:18 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بـ عدة صور لها من مسلسل "لؤلؤ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات ما بين: "جميلة ودورك جميل- بجد والله مبدعة يا فنانة- قمر ما شاء الله وأداؤك ياخد العقل".

وتشارك نجلاء بدر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن مي عمر، أحمد زاهر، نيرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

كما تشارك في مسلسل «نسل الاغراب» لـ أحمد السقا وأمير كرارة -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021، تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.  

مسلسل «نسل الاغراب» بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي.

 
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