نائب جمهوري رابع يعلن التصويت لصالح عزل ترامب

أعلن النائب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي فريد أبتون، أنه سيصوت لصالح عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفقاً لوكالة "رويترز".





ويعد أبتون رابع نائب جمهوري، ينضم إلى حملة الديمقراطيين الرامية إلى محاكمة ترامب بهدف عزله على خلفية أحداث الكونجرس.





وسبق أن أعلن النائب الجمهوري آدم كينزينجر، أنه سيصوت لصالح عزل ترامب هو الآخر.





وأكد النائب الجمهوري عن ولاية إلينوي، في تغريدة على تويتر، أن التمرد الذي حدث خلال اقتحام الكونجرس؛ أدى للعديد من الإصابات وسقوط قتلى.





وقبله، أعلنت النائبة الجمهورية ليز تشيني إنها ستصوت لصالح عزل ترامب، متهمة إياه بتحريض أنصاره على التمرد وإحداث الشغب خلال اقتحام الكونجرس الأسبوع الماضي.





وفي وقت سابق، أعلن العضو الجمهوري جون كاتكو الانضمام للجمهوريين المؤيدين لتلك الخطوة، قائلاً إن عدم محاسبة ترامب على هذا الأمر يعد تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الأمريكية.



