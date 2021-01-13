نام على الرصيف.. التمثيل العمالي بالرياض يتحمل تكاليف إقامة وعودة مواطن للقاهرة

رصد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى اطار المتابعة اللحظية لمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وتتبع اخبار الجالية المصرية على المواقع الاليكترونية فيديو لأحد المواطنين المصريين يدعي محمد أبو اليزيد محمد سعد يتضرر فيه من نومه على أرصفة الطرق لعدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن .





وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن وزير القوي العاملة محمد سعفان وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصوله علي تأشيرة خروج نهائي للمواطن واستخراج وثيقة سفر للمواطن مع حجز تذكرة طيران للعودة للقاهرة.





وأشار المتحدث الرسمي إلي أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض كشف فيه عن قيام الملحق العمالي كريم أبوالسعود بالتوجه إلي مكان المواطن المذكور علي الفور خلال 24 ساعة من نشر الفيديو وتم نقله إلى مقر إقامة في فندق بالرياض متحملًا تكاليف إقامته على نفقته الشخصية، وذلك لحين الإنتهاء من إجراءات الخروج النهائي وعودته إلى أرض الوطن.





ولفت أحمد رجائي إلي أن مكتب التمثيل العمالي نجح في الحصول على تأشيرة خروج نهائي للمواطن ، فضلا عن استخراج وثيقة سفر وحجز تذكرة طيران على طائرة مصر للطيران للمغادرة اليوم 13 يناير على الرحلة رقم 2648 إلى مطار القاهرة.





ووجه المواطن محمد أبو اليزيد الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي علي رعاية العمالة المصرية في حالة احتياجها للدعم والمساندة في غربتهم .











