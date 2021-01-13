ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالجلد الأسود.. هنا الزاهد تخطف الأنظار برفقة زوجها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:10 م
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت هنا الزاهد بإطلالة جذابة بفستان اسود جلد  برفقة زوجها احمد فهمي.

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت أبرزها كالتالي:  "قمر والله" وحلوين اوي " و"إيه الجمال ده". 

يشار إلى أن هنا الزاهد تشارك في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضي فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجي، علا رشدي، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نجاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربيني وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة جريئة.. هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها على الانستجرام

بقبعة ونظارة.. أحمد حاتم يشارك جمهوره صورة جديدة على انستجرام

بعد حلق لحيته.. أحمد حاتم يثير الجدل على السوشيال ميديا

أحمد حاتم يظهر بـ لوك جديد.. والجمهور: ربي دقنك بسرعة

شاهد.. أحمد حاتم بإطلالة كلاسيكية رفقة هنا الزاهد وجميلة عوض

البرنس.. أحمد حاتم يخطف الأنظار في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

كما انفرد صدى البلد .. بديل بواليا يصل إلى القاهرة تمهيدا لانتقاله للجونة

اتحاد الكرة يقرر إعادة مسحة كورونا بالدورى الممتاز

بعد براءتها.. جامعة القاهرة: حنين حسام ستعود لاستكمال الدراسة وأداء الامتحانات

الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

مقتل 80 شخصا في هجوم على الحدود الإثيوبية السودانية

مصر للطيران تبدأ تشغيل أولى رحلاتها الجوية إلى قطر الاثنين المقبل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري