لها يد.. المخابرات الأمريكية تكشف دورها في هجمات إسرائيل على سوريا

كشف مسئول رفيع المستوى بالمخابرات الأمريكية للصحافة، عن دور واشنطن في الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي قامت بشنها على شرق سوريا، بزعم أنها استهدفت بها مواقع لإيران.





وقال المسئول الذي لم يكشف عن هويته، إن أمريكا دعمت إسرائيل بشكل كبير في العملية على سوريا، إذ نفذت الطائرات الإسرائيلية ضرباتها التي خلفت عشرات القتلى والمصابين، بدعم معلوماتي من المخابرات الأمريكية، أي أن إسرائيل تحركت بناء على معرفة أمريكية كاملة ومعلومات استخباراتية كاملة كذلك، وهذا في الوقت الذي أدان فيه الجيش السوري الغارات واعتبرها عدوانا على دير الزور والبوكمال.





وأفاد المسئول المخابراتي، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحث القصف مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يوسي كوهين، خلال لقاء بينهما في مطعم "كافيه ميلانو" بواشنطن الاثنين الماضي.





وزاد المسئول بقوله :أن "القصف استهدف سلسلة مستودعات استخدمت لتخزين أسلحة إيرانية ومكونات مخصصة لدعم برنامج طهران النووي".



