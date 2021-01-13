شركة مياه الشرب بالإسكندرية تجري متابعة مستمرة لضغوط المياه استعدادا لبطولة كأس العالم لليد

قام المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، بمتابعة استعدادات الشركة لتأمين احتياجات مياه الشرب بالمناطق والفنادق التى تستقبل الوفود المشاركين ببطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتى تنظمها مصر حيث تقام المباريات بالصالة المغطاة بإستاد برج العرب.





وتفقد رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، جميع المحطات والروافع المغذية لمنطقة برج العرب، بالإضافة إلى توفير سيارات مياه نقية للدفع بها حال الحاجة.





وشدد المهندس أحمد جابر على جميع العاملين بضرورة توفير المياه طوال فترة البطولة على مدار اليوم بالضغوط المناسبة وضرورة توفير مصادر بديلة فى حالة حدوث أى ظروف طارئة.





كما عقد اجتماع مع رؤساء القطاعات بالشركة وتشكيل غرفة عمليات للمتابعة المستمرة لانتظام أعمال التشغيل والصيانة وانهاء اى اعمال اصلاحات فى اسرع وقت ممكن.