شاهد .. رئيس cairo eye يكشف تأثير الشركة على منطقة الزمالك وبنائها بأغرب الطرق

اكد أحمد متولي، رئيس مجلس ادارة الشركة القائمة على تنفيذ cairo eye ، أن المشروع وضع دراسة مرورية دقيقة؛ لضمان السيولة المرورية بتلك المنطقة الحساسة بالزمالك، وذلك بتوفير وسائل مختلفة للوصول لمكان المشروع، مثل خدمة النقل النهري باستخدام تاكسي عين القاهرة ،وحافلات عين القاهرة للنقل الحر Hop On/Hop Off، بالإضافة إلى تخصيص ساحة انتظار للسيارات تستوعب 500 سيارة.





وتابع أحمد متولي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أنه تم تصميم المشروع مع مراعاة كافة الاعتبارات البيئية والحفاظ على هوية وكيان منطقة الزمالك، والتي كان أهمها المحافظة على كافة الأشجار والنخيل في الحديقة التي سيتم تنفيذ المشروع بها كإحدى أهم ركائز المشروع، مع الأخذ في الاعتبار اعتماد مخطط التصميم الذى يحقق زيادة في إجمالي المساحات الخضراء بالمشروع بنسبة 15%.





واوضح ان المشروع سيحقق للسائح او الزائر للعجلة الدوارة "رؤية الجمال المصري من اعلى" ومجموعة من المعالم الهامة، ومنها الاهرامات والقلعة، وهذا لانها على ارتفاع 120 متر، فتتمتع برؤية "بانوراما"، مشيرا الي ان تصميم العجلة ولوجيستياتها خاصة جدا، وانها ستحمل على 8 اذرع طويلة ارتفاع الواحد منها اكثر من 85 متر، وسيدخل عن طريق ميناء اسكندرية، وينقل عبر نهر النيل بأوناش خاصة، الي جانب مجموعة من الخدمات المقدمة بجانب هذا المشروع السياحي من كافيهات ومطاعم، الي جانب مرسى نيلي كبير "تاكسي نيلي" وهذا بهدف تخفيف الزحام في منطقة الزمالك لتكون وسيلة انتقال سهلة ومميزة ولها طابع خاص.





وقال أحمد متولي، إن المشروع الجديد سيصبح رمزا حضاريا يتيح مشاهدة بانورامية للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية.