القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكاوي أهالي قرية الطود بالبحيرة

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان "أهالى قرية الطود بالبحيرة يطالبون بإدراجهم في خطة الصرف الصحي".

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أفادت أن تنفيذ المشروعات لا يقع ضمن نطاق اختصاص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والتي تختص فقط بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد.

وكان قد استغاث المواطن مدحت يوسف الشيخ علي، المقيم فى قرية الطود التابعة لمركز و مدينة كوم حماده بمحافظة البحيره ، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من عدم إدراجهم ضمن خطة الصرف الصحي.





ويقول فى رسالته : يعانى أهالى قرية الطود التابعه لمركز كوم حماده من أنعدام العديد من الخدمات ومن أهمها هى عدم و جود شبكة صرف صحى حتى هذه اللحظة ولم يتم الاعتماد المالي لشركة المياه والصرف الصحي لتحقيق آمالنا لتوصيل الصرف للقرية.





وأضاف : عدم وجود صرف صحى بالقرية أدى إلى انتشار مياه الصرف الصحي واختلاطها بتراكمات القمامة مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وكذلك الحشرات والبعوض ونخشى من ان تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالي".