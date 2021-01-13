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حوادث

حديث الولادة.. العثور على رضيع ملفوف بمحيط مستوصف صحي بكفرالزيات..صورة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:33 م
العثور على طفل
العثور على طفل
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أحمد على

عثر الأهالي على طفل رضيع مُلقى بأحد الشوارع بمحيط مستوصف الصحة القديم بمدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، ملفوف في كوفارتاية صغيرة ويرتدى ملابسه كاملة.

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وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغا من الأهالى بوجود طفل رضيع ملقى بشارع الدرديري بحوار مستوصف الصحة القديم بمدينة كفرالزيات، انتقل ضباط مباحث المركز، إلي محل البلاغ ، وتبين أن الطفل حديث الولادة وعمرة يومان ويرتدي ملابسه وملفوف في كوفارتاية ، وجار تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بايداع الطفل بالملجأ التابع لإدارة التضامن، وتولت التحقيق.

 


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