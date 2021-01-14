بعد صورتها الجريئة فى الجيم.. إطلالات عرضت نسرين طافش للانتقاد

تصدرت الفنانة

، مؤشر البحث جوحل وذلك بعد ظهورها الأخير داخل الجيم، والتي تحرص بشكل دائم على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش، بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية "لجن" فوشيا، وتوب باللون الأبيض مكشوف الكتفين والصدر من داخل إحدى صالات الجيم.





وتركت نسرين طافش، شعرها الكيرلي منسدلا، ووضعت المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود، وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.



