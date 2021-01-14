بعد صورتها الجريئة فى الجيم.. إطلالات عرضت نسرين طافش للانتقاد

تصدرت الفنانة نسرين طافش، مؤشر البحث جوحل وذلك بعد ظهورها الأخير داخل الجيم، والتي تحرص بشكل دائم على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر "إنستجرام".
وتتميز نسرين طافش
؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وانقاص وزنها.
وظهرت نسرين طافش، بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية "لجن" فوشيا، وتوب باللون الأبيض مكشوف الكتفين والصدر من داخل إحدى صالات الجيم.
وتركت نسرين طافش، شعرها الكيرلي منسدلا، ووضعت المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود، وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.
ويعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر" عبر قناة أبو ظبي الفضائية، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت، الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة مساء مصر وسوريا.