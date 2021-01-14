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رياضة

لست على دراية به.. جمال محمد علي ينفي طلبه تدريب منتخب الشباب ..فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 03:32 ص
جمال محمد علي وربيع
جمال محمد علي وربيع ياسين
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محمد رشاد
نفى جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية السابقة التي كانت تدير اتحاد الكرة، ما تردد بشأن طلبه تولي مهمة المدير الفني لمنتخب الشباب في دورة شمال إفريقيا، بعد إصابة ربيع ياسين، المدير الفني وقتها.

وقال جمال محمد علي، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إنه من المستحيل طلبه تولي مهمة المدرب لمنتخب الشباب بدلًا من ربيع ياسين الذي أصيب بكورونا، إلا أن ما حدث هو حصوله على «فلاشة» عليها مباراة للمنتخبات المنافسة، ومنحها لعبد الستار صبري، مدرب المنتخب، لمراجعتها وبالفعل تسلمها المدرب للعمل عليها، مشيرًا إلى أنه من غير المنطقي أن يتولى تدريب منتخب هو ليس على دراية به.

واستكمل حديثه، بشأن دفع التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، 10 آلاف دولار لمنتخب الشباب الذي واجه ضائقة مالية، مؤكدًا أنه أمر عارٍ من الصحة وتم تفسيره بشكلٍ خاطئ، خاصة وأن ساسي باعتباره لاعبًا تونسيًا، توسط لإرسال المبلغ عن طريق شقيقه، بينما هو حصل على هذا المبلغ في مصر من اتحاد الكرة، مشددًا على أن فرجاني نفسه قال هذا الكلام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

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