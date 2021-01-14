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أخبار البلد

منتخب مقدونيا يصل القاهرة للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد ..صور

الخميس 14/يناير/2021 - 02:13 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
وصل إلى مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب مقدونيا لكرة اليد؛ للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي انطلقت مساء أمس، الأربعاء، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، ويشارك فيها 31 منتخبا.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المنتخب المقدوني يضم 35 شخصًا على طائرة خاصة، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول البعثة بإشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة.

وتم عمل فحص طبي، وإجراء المسحة الطبية بإشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وكان ذلك فور نزول المنتخب من الطائرة، وتم خروجه من المطار داخل الأوتوبيسات المعقمة وفقًا الإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة بمطار القاهرة.

منتخب مقدونيا يصل القاهرة للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد ..صور
منتخب مقدونيا يصل القاهرة للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد ..صور
منتخب مقدونيا يصل القاهرة للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد ..صور
منتخب مقدونيا يصل القاهرة للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد ..صور
منتخب مقدونيا يصل القاهرة للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد ..صور
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