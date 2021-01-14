رئيس تويتر: حظر حساب ترامب سابقة خطيرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي، اليوم الخميس، إن قرار الشركة بحظر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل دائم، يعد سابقة خطيرة.





وأضاف "دورسي"، في بيان له، "حظر حساب الرئيس الأمريكي كان قرارًا صائبًا لكنه يمثل سابقة خطيرة".





ومنذ قليل، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات" أعلنت أنها ستحظر حساب ترامب، بشكل دائم في 20 يناير المقبل بعد إغلاقه الأسبوع الماضي.





وكان موقع "فيس بوك" قد علق حسابي ترامب على منصته ومنصة "إنستجرام" عقب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول ما عطل مؤقتا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.





كما أعلن موقع "تويتر" إغلاق حساب ترامب وحرمانه من منصته المفضلة.. وقبل ذلك، عمدت المنصة إلى وضع إشارات تحذير على تغريداته المشككة بنتائج الانتخابات.





وحذفت الشركة أيضا أكثر من 70 ألفا من الحسابات المرتبطة بحركة كيو أنون، المؤيدة لنظرية المؤامرة التي تعتبر دونالد ترامب بطلا.





ومساء الأربعاء، صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس,





وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.





وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.





وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت.





وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا".





كما تم اعتقال أكثر من 70 آخرين، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.



