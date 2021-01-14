المشدد 10 سنوات لـ 3 سائقين ميكروباص بتهمة سرقة توك توك في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة 3 سائقين ميكروباص بالسجن المشدد 10 سنوات لسرقتهم توك توك بعد الاعتداء على صاحبه في البساتين.





صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار.

كشف امر الاحالة قيام المتهمين ضاحي .س ، سائق ميكروباص وإسلام .ط، سائق ميكروباص وأحمد . م سائق ميكروباص بسرقة الدراجة النارية قيادة المجني عليه سعيد شعبان سعيد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استقلوا برفقته الدراجة النارية قيادته ليلا وما أن ظفروا به قام الأول بخنقه من جيده بوشاح وألقى الثاني في مواجهته مادة حارقة وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا ما به من إصابات مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الدراجة النارية قيادته.