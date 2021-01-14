بداية من 26 يناير.. شروط سفر السعوديين إلى أمريكا

أصدرت السفارة السعودية لدى واشنطن بيانا حددت فيه شروط سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة.





وأوضحت السفارة في بيانها شروط السفر والتي تمثلت في تقديم شهادة فحص بنتيجة سلبية لفيروس كورونا، وألا تزيد مدة الفحص عن 72 ساعة قبل موعد السفر.





وذكرت السفارة السعودية أن تلك الاشتراطات سيبدأ تنفيذها بداية من 26 يناير الجاري طبقًا لاشتراطات السلطات الأمريكية.





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت جميع المسافرين عبر الرحلات الجوية، بتقديم نتيجة سلبية اختبار فحوصات فيروس كورونا قبل السفر إليها.





وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إنه في ظل ظهور طفرات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومع وجود تلك السلالات بالفعل في الولايات المتحدة؛ فإن سلبية فحوصات كورونا بالنسبة لجميع المسافرين أمر مهم يساعد في إبطاء انتشار الفيروس.





وأوضحت أن القرار الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 26 يناير الجاري، وفقا لصحيفة "الجارديان".



