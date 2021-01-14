أمريكا تضيف تنظيمي داعش وحسم لقائمة عقوباتها

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إضافة تنظيمي "حسم" و"داعش" الإرهابيين وعدد من الأشخاص المنضمين لهم ولأنصار بيت المقدس إلى قائمة عقوباتها.





وكانت الخزانة الأمريكية، أعلنت أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل 3 أفراد، و16 كيانا، وذلك بسبب تخصيب اليورانيوم، ودعم الإرهاب.





وأوضحت الخزانة أن قائمة العقوبات أدرجت فيها منظمتان إيرانيتان يسيطر عليهما المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله على خامنئي، وعدد من فروعهما.





ولا تزال إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توسع عقوباتها ضد إيران والجماعات الإرهابية، وذلك قبل أيام معدودة من انتهاء فترة ولايته الرئاسية.