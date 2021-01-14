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حوادث

القبض على عاطلين تخصصا في سرقة حقائب السيدات في بني سويف

الخميس 14/يناير/2021 - 09:02 م
سرقة حقيبة
سرقة حقيبة
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محمد عبدالحليم
تمكنت الأجهزة الأمنية فى مدينة بنى سويف ، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين، بعد مطاردة من القول الأمني في أشهر شوارع بني سويف وإعادة حقيبة قاموا بسرقتها من سيدة أمام مديرية التموين، وتبين من التحريات أنهما تخصصا فى خطف حقائب المارة والاستيلاء عليها، بأسلوب المغافلة، باستخدام دراجة بخارية، وبتفتيشهما تبين أن بحوزتهما هيروين وسلاح أبيض، وتم تقديمهما إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد مراد ، مدير أمن بنى سويف ، تلقى اخطارا من العميد وليد طاحون، مفتش مباحث قسم بني سويف، بأنه أثناء وقوف سيدة أمام مديرية التموين بمدينة بني سويف فوجئت بقيام اثنين على دراجة بخارية ، قاما بمغافلتها وسرقة حقيبة يدها وفرا هاربين، وتصادف مرور قول أمني بشارع عبد السلام عارف ، طاردا المتهمين وتمكنوا من إلقاء القبض عليهما، وبتفتيشهما تبين بحوزتهما هيروين وسلاح أبيض، وتم اعادة الحقيبة الى السيدة وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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على الجانب الآخر، أحال الدكتور محمد غنيم ، محافظ بنى سويف، 15 طبيبا إلى التحقيق فى الشؤون القانونية بالمحافظة، عقب قيام لجنة تفتيشية بالمرور على مكتب رعاية الطفل ومستشفى قروى الفنت بمركز الفشن وتبين غيابهم عن العمل.

وكانت اللجنة التفتيشية من قبل المحافظة قامت بالمرور على مكتب رعاية الطفل بمركز الفشن وتبين غياب 5 أطباء عن العمل ، كما قامت اللجنة بالمرور على مستشفى قروى الفنت ، التابعة لمركز الفشن.

وتبين غياب 5 أطباء بشريين و5 أطباء صيادلة عن العمل وتم عمل مذكرة قانونية وإحالتهم إلى التحقيق.
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