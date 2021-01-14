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فن

في أحدث ظهور.. هنادي مهنا توجه رسالة لـ متابعيها

الخميس 14/يناير/2021 - 09:40 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ظهرت هنادي مهنا بالصورة وهى على احد الشواطئ وعلقت عليها قائلة "الابتسامة هى أجمل ما يمكن أن ترتديه". 

يذكر أن هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادى مهنى أكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر "يوتيوب" وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.

أغنية هنادي مهنا "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد راغب.
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