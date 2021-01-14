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منتجي الدواجن: لا يوجد إنفلونزا الطيور في مصر بشهادة المنظمات العالمية

الخميس 14/يناير/2021 - 09:59 م
ماهر نسيم عضو إتحاد
ماهر نسيم عضو إتحاد منتجي الدواجن
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محمود محسن
قال ماهر نسيم عضو إتحاد منتجي الدواجن إن الإنتاج المصري من البيض يكفي الإستهلاك المحلي ويزيد، مؤكدا أنه يوجد 30 مليون طائر في العام تنتج ما يكفي إستهلاك السوق المحلية.

وأضاف نسيم خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنه يوجد فرص تصديرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد انفلونزا الطيور في مصر بشهادة المنظمات العالمية.

وتابع عضو إتحاد منتجي الدواجن أن كورونا أثر بشكل كبير على التصدير، مؤكدا أنه لا يوجد اى عملية تصدير بسبب تلك الجائحة وكان هناك العديد من الأسواق العربية للبيض المصري.

وأشار نسيم إلى أن مكونات العلف تخضع لتركيبات خبراء التعذية في مصر الذين ينصحون المربي المصري ألا يدخل مخلفات مجازر التي تسبب أمراضا للدواجن. 
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