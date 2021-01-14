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فوزى إبراهيم: عبد الوهاب محمد "شاعر الأجيال"

الخميس 14/يناير/2021 - 10:46 م
الشاعر فوزى إبراهيم
الشاعر فوزى إبراهيم
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ندى رأفت
قال الشاعر فوزى إبراهيم، إذا كان الراحل محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، فإن الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد هو "شاعر الأجيال".

جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة"، بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر الغنائي الكبير عبد الوهاب محمد، لافتا إلى أنه كان يكتب لـ يرتقي بالمشاعر والمفاهيم.

وأضاف إبراهيم، أن أغانى الشاعر عبد الوهاب محمد، معظمها لتغيير المفاهيم، خاصة مفاهيم الرجل عن المرأة، معقبا: "كان يريد أن يصبح قاسم أمين الأغنية المصرية".

وتابع فوزى ابراهيم، من حظ الشاعر عبد الوهاب محمد وقت تعامله مع كوكب الشرق "أم كلثوم" أنها كانت تبحث عن التغيير خلال فترة الستينات، مع بدء حصول المرأة على حقوقها.

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