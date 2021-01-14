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أخبار العالم

الطيران الإسرائيلي يغطي سماء الجولان وجنوب لبنان

الخميس 14/يناير/2021 - 10:38 م
الطيران الإسرائيلي
الطيران الإسرائيلي
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محمود نوفل
أفاد مراسل قناة العربية بوجود نشاط كثيف للطيران الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان والجولان.

وكانت المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية – العراقية في بادية البوكمال شهدت منتصف ليل الاثنين الماضي ضربات جوية إسرائيلية على مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من قوات الجيش السوري  وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية ولواء فاطميون.

وأشار المرصد الي ان مدينة دير الزور ومحيطها، شهدت مقتل 26 شخصا، من بينهم  10 افراد من الجيش السوري  و4 من "الأمن العسكري"و12- من عناصر موالية لإيران. 

وكان الطيران الإسرائيلي شن 10 ضربات طالت مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة واللواء 137 والجبل المطل على مدينة دير الزور ومبنى الأمن العسكري. 

كما تسبب القصف في تدمير مواقع ومستودعات للأسلحة والصواريخ.

وأفاد المرصد ان مدينة البوكمال، شهدت مقتل 16 اخرين جراء 6 ضربات جوية إسرائيلية طالت مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في منطقة الحزام وحي الجمعيات ومناطق أخرى ببادية البوكمال، كذلك تسبب القصف بتدمير مراكز وآليات.

أما في الميادين، فقد قتل 15 فردا من القوات المتواجدة في المنطقة بعد استهداف  مواقع ومستودعات للسلاح في منطقة المزارع ببادية الميادين شرقي دير الزور بضربتين جويتين ، بجانب تدمير مستودعات ومواقع.

وأكد المرصد ان تلك الحصيلة تعد أكبر حصيلة خسائر بشرية على الإطلاق بالقصف الإسرائيلي على الأراضي السورية منذ بدء الاستهدافات حيث يعد هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه. 
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