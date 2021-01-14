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توك شو

خبيرة علاقات أسرية: الأزواج يفهمون القوامة على أنها علاقة جنسية.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 11:51 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة أشجان نبيل، استشاري التطوير المجتمعي، وخبيرة العلاقات الأسرية، إن أشباه الرجال يفهمون القوامة بطريقة خاطئة، فبعضهم يفهمون أنها "صرف الفلوس والعلاقة الجنسية" فقط.

وأضافت أشجان نبيل خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "الزوجة لما تكون متربية صح وفاهمة واجباتها وعارفة حقوق زوجها عليها، مش هتستنى يديها أمر".

وتابعت: طريقة طلب الزوج من زوجته لأي أمر، هي التي تؤدي لحدوث مشكلات بين الزوجين، وهو نفس الأمر بالنسبة للزوجة التي تطلب من زوجها شيئا بطريقة سيئة، سيؤدي ذلك للعند ورفض الطلب".

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