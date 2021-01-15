بمكياج ناعم.. نور تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة اللبنانية نور صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتظهر نور ؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار في الصورة مرتدية بلوفر باللون الرمادي الفاتح.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.





وكتبت نور علي الصورة : "من كواليس مسلسل ضل راجل.. قريبًا".

وكشفت الفنانة اللبنانية نور عن أبرز ردود الأفعال التى تلقتها على مسلسلها جمال الحريم والصعوبات التى واجهتها.





وقالت نور إنها تلقت ردود فعل قوية جدا، موضحة أن هناك عددا من الجمهور لا يزال خائفا من مشاهدة العمل، وأضافت أن من تحدث عن المسلسل أعجب بالتصوير والإخراج، ووجهت حديثها للمشاهدين، قائلة:" كملوا الـ 45 حلقة فيه حاجات كتير حلوة ومفاجآت".