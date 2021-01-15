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أخبار العالم

بايدن: يجب توفير لقاحات كورونا للجميع بسرعة

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يجب توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الأمريكيين في أسرع وقت. 

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي طرح فيه خطة اقتصادية لمجابهة الجائحة: "يجب أن نعمل كل ما في وسعنا لإعادة فتح المدارس على وجه السرعة".

وتابع: "سنقدم 2000 دولار كشيكات تحفيزية لمساعدة الملايين والتخفيف من الأزمة"، مشيرًا إلى أن حزمة المساعدات التي أقُرت مسبقا أساسية ولكنها كانت مجرد بداية.

واستطرد قائلًا: "أشكر الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين على تمرير حزمة المساعدات". 

وقال بايدن إن "خطتنا للإنقاذ تتضمن توفير أموال مباشرة للأمريكيين ومبلغ 600 دولار الذي تلقوه ليس كافيا".

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