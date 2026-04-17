نموذج عملي لتوظيف التكنولوجيا.. الصحة: نجاح زراعة الكبد بتقنيات الطب عن بُعد

عبدالصمد ماهر

أعلنت والسكان، نجاح إجراء عمليات زراعة الكبد باستخدام تقنيات الطب «عن بُعد» كأحد أبرز آليات التحول الرقمي في القطاع الصحي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للارتقاء بالخدمات الطبية وتفعيل تكنولوجيا المعلومات في التشخيص والعلاج.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة وفرت وحدات الطب "عن بُعد» داخل مراكز الكبد والجهاز الهضمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يتيح ربط الفرق الطبية وتقديم الاستشارات المتخصصة بشكل لحظي.

تدريب مستشفى القاهرة الفاطمية

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزارة نفذت عدة ورش عمل بمركز تدريب مستشفى القاهرة الفاطمية، لتدريب الفرق الطبية بوحدة زراعة الكبد ومراكز الكبد والجهاز الهضمي على استخدام هذه التقنيات بكفاءة عالية.

وأضاف أن هذه الجهود أثمرت عن إجراء حالتي زراعة كبد ناجحتين باستخدام تقنيات الطب عن بُعد داخل مركزي الكبد والجهاز الهضمي بمحافظتي دمياط وسوهاج، محققة تكاملاً فعالاً بين وحدة زراعة الكبد بمستشفى القاهرة الفاطمية والمراكز التابعة للأمانة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه التجربة تمثل نموذجاً عملياً ناجحاً لتوظيف التكنولوجيا في التخصصات الطبية الدقيقة، حيث ساهمت في تحسين إتاحة الخدمات المتخصصة للمرضى في مختلف المحافظات، وتقليل حاجتهم للسفر، مع دعم اتخاذ القرار الطبي من خلال تبادل الخبرات بين الفرق الطبية.

وأشار إلى استمرار الوزارة في توسيع تطبيق تقنيات الطب عن بُعد، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بهدف تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بهذه الخطوة المتقدمة، تؤكد وزارة الصحة التزامها بتحقيق رؤية مصر 2030 نحو منظومة صحية رقمية متطورة ومستدامة.

