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فن

سارة نخلة تكشف اسم شخصيتها في مسلسل القاهرة كابول

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:54 ص
سارة نخلة
سارة نخلة
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قالت الفنانة السورية سارة نخلة انها متحمسة لدورها في مسلسل " القاهرة كابول" الذي سيعرض ضمن سباق المارثون الرمضاني، لافتة الى انها ستقدم شخصية مختلفة عما سبق وقدمته.

وكشفت سارة نخلة لـ صدى البلد عن اسم الشخصية التي ستقدمها في مسلسل القاهرة كابول وهي " حرة". 

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبدالوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد الصاوي).

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