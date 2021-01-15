"تكساس" أول ولاية في الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح كورونا

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت أمس /الخميس/ أن تكساس أول ولاية في الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح مضاد لفيروس كورونا.





وأظهرت أحدث بيانات هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - إن ولاية تكساس قامت بتطعيم مليون و43 ألفا و624 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.



