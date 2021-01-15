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أخبار العالم

"تكساس" أول ولاية في الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:27 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت أمس /الخميس/ أن تكساس أول ولاية في الولايات المتحدة تقوم بتطعيم مليون شخص بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأظهرت أحدث بيانات هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - إن ولاية تكساس قامت بتطعيم مليون و43 ألفا و624 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال حاكم تكساس - في بيان - إن "الإنجاز يأتي بالضبط بعد شهر واحد من اليوم التالي لوصول الجرعات الأولى إلى مقدمي اللقاحات في الولاية في 14 ديسمبر".
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