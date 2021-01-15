التحالف العربي يعترض 3 طائرات حوثية مسيرة باتجاه السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.





وأوضح العميد المالكي أن الطائرات بدون طيار المفخخة تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة وتم اعتراضها وتدميرها.





وأضاف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق ستوكهولم وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانًا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المفخخة، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لاتفاق ستوكهولم.



