المركز القومي يقيم ورشة سينما عن كيفية صناعة الفيلم..السبت

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" أعمال ورشة (أ _ ب) سينما عن (كيفية صناعة الفيلم) بالتنسيق مع نوادي القوات المسلحة وذلك في الفترة من ١٦ وحتي ٢١ يناير.





تقام الورشة علي مدار خمس أيام بنادي الياسمين ٣ بطريق مصر الإسماعيلية و تتضمن الورشة تدريب عدد ١٠ متدربين فئة عمرية ١٦ فيما فوق، يقوم فيها المتدربين بعمل فيلم نتاج الورشة يعرض في ختام الفعاليات.





تشرف علي الورشة فنيآ المونتيرة "منار حسني" مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما، و تشرف عليها إداريآ "أمل عبد المجيد" و يشارك بالورشة كل من :





السيناريست "محمود خليل"

مدير التصوير "مصطفي نبيل" هندسة الصوت "مها الجندي"

مونتاج "غادة سراج" إخراج "مارمينا" إنتاج "هاني مهدي"



