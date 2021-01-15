ضبط كمية من مخدر الحشيش وأسلحة نارية بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (كمية من مخدر الحشيش ، 5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول ) بحوزة (عاطلين – مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ – لأحدهما معلومات جنائية ) وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة كفر الدوار .





وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .



