ليس في البطن فقط.. إليكم جميع أنواع الفتاق

يحدث الفتق أو الفتاق عندما يندفع جزء داخلي من الجسم من خلال ضعف في العضلات أو جدار الأنسجة المحيطة، عادة ما يحدث الفتق بين الصدر والوركين في كثير من الحالات ، لا يسبب أعراضًا على الرغم من أنك قد تلاحظ تورمًا في البطن أو الفخذ، غالبًا ما يمكن دفع الكتلة إلى الداخل أو تختفي عند الاستلقاء، قد يؤدي السعال أو الإجهاد إلى ظهور الورم.





وإليكم أنواع الفتاق التى تصيب الانسان في جميع المراحل العمرية، ووفقا لما ذكره موقع " NHS" .

الفتق الأربي

يحدث الفتق الإربي عندما يخترق نسيج دهني أو جزء من أمعائك في أعلى الفخذ من الداخل.

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الفتق ويصيب الرجال بشكل رئيسي، غالبًا ما يرتبط بالشيخوخة والضغط المتكرر على البطن.





الفتق الفخذي

يحدث الفتق الفخذي أيضًا عندما يخترق نسيج دهني أو جزء من أمعائك في الفخذ أعلى الفخذ الداخلي.





إنها أقل شيوعًا من الفتق الإربي وتميل إلى التأثير على النساء أكثر من الرجال.





مثل الفتق الإربي ، يرتبط الفتق الفخذي أيضًا بالشيخوخة والضغط المتكرر على البطن.





الفتق السري

يحدث الفتق السري عندما يخترق نسيج دهني أو جزء من أمعائك بطنك بالقرب من سرة البطن.





يمكن أن يحدث هذا النوع من الفتق عند الأطفال إذا كانت الفتحة في البطن التي يمر بها الحبل السري لا تُغلق بشكل صحيح بعد الولادة.





ويتأثر البالغون أيضًا ، ربما نتيجة الإجهاد المتكرر على البطن.





فتق الحجاب الحاجز

يحدث فتق الحجاب الحاجز عندما يدفع جزء من المعدة إلى صدرك عن طريق الضغط من خلال فتحة في الحجاب الحاجز ، وهي الطبقة الرقيقة من العضلات التي تفصل الصدر عن البطن.





قد لا يكون لهذا النوع من الفتق أي أعراض ملحوظة ، على الرغم من أنه يمكن أن يسبب حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص.





ليس من الواضح تمامًا ما الذي يسبب فتق الحجاب الحاجز ، ولكن قد يكون نتيجة ضعف الحجاب الحاجز مع تقدم العمر أو الضغط على البطن.





أنواع الفتق الأخرى

تشمل الأنواع الأخرى من الفتق التي يمكن أن تؤثر على البطن ما يلي:





الفتق الجراحي حيث تخترق الأنسجة جرحًا جراحيًا في بطنك لم يلتئم تمامًا

الفتق الشرسوفي حيث تخترق الأنسجة الدهنية بطنك ، بين سرة البطن والجزء السفلي من عظمة الصدر.

فتق سبيجيليان حيث يخترق جزء من أمعائك بطنك على جانب عضلات البطن ، أسفل زر بطنك

الفتق الحجابي حيث تتحرك أعضاء بطنك إلى صدرك من خلال فتحة في الحجاب الحاجز ؛ يمكن أن يؤثر هذا أيضًا على الأطفال إذا لم ينمو الحجاب الحاجز بشكل صحيح في الرحم

الفتق العضلي حيث يخترق جزء من العضلة بطنك ؛ تحدث أيضًا في عضلات الساق نتيجة لإصابة رياضية



