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رياضة

رسميا.. تأجيل انتخابات رئاسة نادي برشلونة بسبب كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:52 م
برشلونة
برشلونة
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إسماعيل محمود
أعلن نادي برشلونة الإسباني منذ قليل، تأجيل الانتخابات الرئاسية للنادي بشكل رسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان مقررًا أن تقام الانتخابات في نادي برشلونة الإسباني على مقعد الرئيس يوم 24 يناير المقبل.

نادي برشلونة أعلن أنه بعد التشاور مع الحكومة الكتالونية، تأكد عدم إمكانية إقامة الانتخابات في موعدها المحدد، بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعدم الخروج أو الدخول لبرشلونة.

وقال نادي برشلونة بأنه سيتم تقييم الوضع الصحي مع الحكومة البريطانية، لتحديد موعد جديد للانتخابات.

وكان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن في بيان رسمي، عن أسماء المرشحين النهائيين لخوض انتخابات رئاسة النادي 

وقال النادي في بيانه، اقتصار قائمة المرشحين على ثلاثة أسماء وهم: خوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريتشا، بعد انسحاب إيميلي روسود من السباق الرئاسي.

كما كشف برنامج " الشيرنجيتو" موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة مع برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

كان ميسي غاب عن برشلونة أمام ريال سوسيداد، في مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني، التي أقيمت أمس، الأربعاء،  بسبب شعوره ببعضالانزعاجات العضلية.

وذكر البرنامج الإسباني، أن ليونيل ميسي سيكون جاهزا للمشاركة في برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد 3 - 2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي  1 - 1.
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