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رياضة

الأهلي يجري مسحة طبية استعدادًا لمواجهة «البنك الأهلي»

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:35 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم  الجمعة قبل انطلاق المران الجماعي؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي، المتبع خلال جائحة كورونا والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويستأنف الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة البنك الاهلي.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز.

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