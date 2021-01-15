ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخطوط القطرية تعلن عودة رحلاتها إلى جدة

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:49 م
الخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية
Advertisements
أحمد محرم
أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الجمعة عودة رحلاتها إلى جدة بواقع ٤ رحلات اسبوعيًا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، في 9 يناير، استئناف الرحلات الجوية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، ابتداء من 11 يناير الجاري.

وذكرت الخطوط السعودية أنه سيتم تشغيل 7 رحلات أسبوعيًا، تشمل 4 رحلات من الرياض و3 رحلات أسبوعيا من جدة، وفقا لصحيفة "عكاظ".

وكانت السعودية أعلنت، مطلع العام الجاري، إعادة فتح المجال الجوي والمنافذ البحرية والبرية مع قطر.

ووقعت دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين - على بيان "العلا"، والذي يقضي بإعادة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية والبحرية والبرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قطر تحدد موقفها من الخلاف بين تركيا ودول الخليج

7 أسبوعيا.. السعودية تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى قطر

بأفخم طائراتها.. الخطوط القطرية تعلن موعد رحلاتها المتجهة إلى السعودية

أول رحلة جوية بين قطر والسعودية بعد قمة العلا.. فيديو

مصر للطيران تبدأ تشغيل أولى رحلاتها الجوية إلى قطر الاثنين المقبل

ترشيحاتنا

فشل في اغتصابه فقتله.. والد الطفل فهد يكشف تفاصيل مصرع نجله على يد سائق توك توك

أخصامي مرعوبين.. رسالة قوية من بيراميدز لـ فرق الدوري المصري

قبل وقوع الكارثة.. شحنة ملوثة إشعاعيا تصل ميناء الاسكندرية وهذا ما حدث

مصر للطيران تعلن ضوابط السفر إلى قطر.. وتطرح تخفيضات 20% على التذاكر

علامة في الجلد تشير لإصابة الطفل بـ فيروس كورونا

جمهور ابنه الوحيد.. مصور والد حارس مرمى أسمنت حلوان: لم أتوقع انتشار الصورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. كل ما تريد معرفته عن جراحة الفتاق.. أبرز إطلالات منى هلا

فورد تختبر العملاق رابتر 2022 ford f150 raptor .. صور

بهدوء تام.. سيدة توثق لحظات مرعبة لـ تسلل ثعبان بطول 3 أمتار لمنزلها.. فيديو وصور