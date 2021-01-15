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رياضة

الكاف يعلن المواعيد الرسمية لمواجهات دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:59 م
جانب من لقاء الزمالك
جانب من لقاء الزمالك والاهلي فى الدوري
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حسن العمدة
أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" المواعيد الرسمية لمباريات دوري ابطال افريقيا من بداية دور المجموعات حتي المباراة النهائية .

ويلعب الأهلي في مجموعة تضم كلا من: فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، والمريخ السوداني.

أما الزمالك فيتواجد في المجموعة الرابعة وتضم، الترجي التونسي، مولودية الجزائر، وتونجيت السنغالي.

وسيكون مشوار البطولة كما يلي:

دور المجموعات:
الجولة الأولى: 12 إلى 13 فبراير

الجولة الثانية: 23 فبراير

الجولة الثالثة: 5 و6 مارس

الجولة الرابعة: 16 و17 مارس

الجولة الخامسة: 2 إلى 4 إبريل

الجولة السادسة: 9 إلى 11 إبريل

ربع النهائي:
مباراة الذهاب: 14 إلى 16 مايو

مباراة العودة: 21 إلى 23 مايو

نصف النهائي:
مباراة الذهاب: 18 إلى 20 يونيو

مباراة العودة: 25 إلى 27 يونيو

النهائي: 17 يوليو

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