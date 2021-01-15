الكاف يعلن المواعيد الرسمية لمواجهات دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" المواعيد الرسمية لمباريات دوري ابطال افريقيا من بداية دور المجموعات حتي المباراة النهائية .
ويلعب الأهلي في مجموعة تضم كلا من: فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، والمريخ السوداني.
أما الزمالك فيتواجد في المجموعة الرابعة وتضم، الترجي التونسي، مولودية الجزائر، وتونجيت السنغالي.
وسيكون مشوار البطولة كما يلي:
دور المجموعات:
الجولة الأولى: 12 إلى 13 فبراير
الجولة الثانية: 23 فبراير
الجولة الثالثة: 5 و6 مارس
الجولة الرابعة: 16 و17 مارس
الجولة الخامسة: 2 إلى 4 إبريل
الجولة السادسة: 9 إلى 11 إبريل
ربع النهائي:
مباراة الذهاب: 14 إلى 16 مايو
مباراة العودة: 21 إلى 23 مايو
نصف النهائي:
مباراة الذهاب: 18 إلى 20 يونيو
مباراة العودة: 25 إلى 27 يونيو
النهائي: 17 يوليو