الكاف يعلن المواعيد الرسمية لمواجهات دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" المواعيد الرسمية لمباريات دوري ابطال افريقيا من بداية دور المجموعات حتي المباراة النهائية .





ويلعب الأهلي في مجموعة تضم كلا من: فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، والمريخ السوداني.





أما الزمالك فيتواجد في المجموعة الرابعة وتضم، الترجي التونسي، مولودية الجزائر، وتونجيت السنغالي.





وسيكون مشوار البطولة كما يلي:





دور المجموعات:

الجولة الأولى: 12 إلى 13 فبراير





الجولة الثانية: 23 فبراير





الجولة الثالثة: 5 و6 مارس





الجولة الرابعة: 16 و17 مارس





الجولة الخامسة: 2 إلى 4 إبريل





الجولة السادسة: 9 إلى 11 إبريل





ربع النهائي:

مباراة الذهاب: 14 إلى 16 مايو





مباراة العودة: 21 إلى 23 مايو





نصف النهائي:

مباراة الذهاب: 18 إلى 20 يونيو





مباراة العودة: 25 إلى 27 يونيو





النهائي: 17 يوليو



